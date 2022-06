Le Premier ministre Bennett a participé ce matin à la réunion de la commission Défense et Sécurité. Il y a défendu son action dans ces deux domaines.

Il a souligné que l’année qui vient de s’écouler a été la plus calme dans le sud du pays depuis le désengagement de la bande de Gaza.

Il a aussi été question de l’Iran. Le Premier ministre Bennett a affiché une ligne dure face à l’ennemi numéro 1 d’Israël. »L’année qui vient de s’écouler a été un tournant stratégique face à l’Iran. Nous voyons le courageux peuple iranien sortir dans les rues d’Iran contre l’oppression et la tyrannie du régime, contre la famine, contre la corruption qui les touchent. Nous avons passé la vitesse supérieure. L’Etat d’Israël, pendant cette année, a agi face à la tête de la tentacule terroriste et non seulement contre ses bras comme cela a été fait ces dernières décennies. Le temps de l’immunité, pendant lequel l’Iran nuisait sans cesse à Israël et diffusait de la terreur par l’intermédiaire de ses antennes dans la région, et ce sans être inquiété, est révolu. Nous agissons tout le temps, partout et nous continuerons ainsi », a annoncé le Premier ministre.

Ces paroles sonnent comme une reconnaissance à peine voilée de la responsabilité d’Israël dans l’élimination récente de plusieurs cadres des Gardiens de la Révolution.

Bennett a également évoqué sa rencontre avec le directeur de l’Agence Internationale de l’Energie atomique (AIEA), Refael Grossi, qui a eu lieu vendredi dernier. Lors de leur discussion, le Premier ministre israélien a bien précisé qu’Israël se réservait le droit d’agir comme bon lui semble face aux menaces iraniennes. »Nous attendons de l’AIEA qu’elle lance un avertissement clair à l’Iran: s’il poursuit sa course vers le nucléaire, il en paiera les conséquences ».

L’Iran promet de venger ses cadres éliminés et les Israéliens dans le monde pourraient être pris pour cible. C’est pourquoi, le ministère des Affaires étrangères a vivement déconseillé à ses ressortissants de se rendre en Turquie, où des menaces très sérieuses existent. De même, il y a quelques semaines, les autorités thaïlandaises ont déjoué un attentat contre des Israéliens sur leur sol, la Thaïlande étant une destination très prisée par les Israéliens.