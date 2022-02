Au terme d’une journée de combats violents en Ukraine, on déplore déjà de très nombreuses victimes militaires et civils. Le chaos semble régner dans de nombreuses régions du pays et notamment autour de la capitale Kiev.

Le président américain, Joe Biden a prévenu qu’il ne comptait pas discuter avec Vladimir Poutine : »Il a choisi la guerre, il doit en payer les conséquences », a-t-il déclaré. Les Etats-Unis ont envoyé des troupes supplémentaires en Allemagne pour renforcer l’OTAN mais Biden a immédiatement précisé que l’armée américaine ne se battrait pas sur le sol ukrainien.

En Israël, après la déclaration de Yaïr Lapid ce matin qui condamnait l’attitude de la Russie, le Premier ministre Naftali Bennett s’est montré plus prudent. Lors de sa prise de parole pendant la cérémonie de fin de cours d’officiers de Tsahal, il a déploré les événements, sans jamais nommer la Russie. »Nous vivons des moments difficiles et notre coeur est avec les citoyens ukrainiens qui se trouvent injustement victimes de cette situation. Le monde est beaucoup moins stable et notre région aussi change de visage ces derniers temps. Chaque Israélien sait qu’il aura toujours un foyer où rentrer, qu’il y a quelqu’un qui se soucie de lui dans les moments difficiles ».

L’apparente dissonance entre les propos du Premier ministre et ceux de son ministre des Affaires étrangères serait en réalité une stratégie gouvernementale visant à ménager la susceptibilité de Moscou.

Bennett a rappelé que le gouvernement israélien est prêt à apporter son aide et à recevoir sur son territoire, les Israéliens vivant en Ukraine qui souhaiteraient rentrer et les Juifs qui voudraient faire leur alya.

Il s’est adressé aux Israéliens en Ukraine par ces mots : »Sortez maintenant, sauvez vos vies. Les services de l’Etat vous attendent à la frontière ouest. J’ajoute que chaque Juive et chaque Juif dans le monde sait que nous les attendons et que les portes de l’Etat d’Israël leur seront toujours ouvertes ».

Parallèlement, Israël se prépare à envoyer une aide humanitaire en Ukraine si cette dernière la réclamait. Il s’agirait essentiellement de livraison de matériel médical.