L’ancien Premier ministre Naftali Bennett est parti en guerre juridique contre tous les twittos et autres particuliers qui ont diffusé de fausses informations à son encontre lorsqu’il était à la tête du gouvernement.

Parmi ces fake news, l’une des plus importantes et des plus personnelles avait été lancée par un Rabbin, le Rav Ronen Shaoulov, qui était très virulent contre Bennett dans ses cours et qui répétait que la mère de ce dernier, Mirana Bennett, n’était pas juive.

A cette accusation, s’ajoutaient des insultes vulgaires contre la personne de Naftali Bennett. Ses cours dans lesquels il prétend que Mirana Bennett n’est pas juive ont été filmés et partagés pour arriver à plus d’un demi-million de personnes.

L’ancien Premier ministre a attaqué le Rav Shaoulov et lui réclame un million de shekels de dommages et intérêts pour avoir répandu ce mensonge. En outre, des internautes qui se sont faits le relais de cette information mensongère ont également reçu une plainte de la part de Bennett et certains ont déjà commencé à publier un message d’excuses dicté par les avocats de Bennett, sur leurs comptes Twitter, assorti d’une promesse de verser une somme d’argent à des associations de parents de soldats endeuillés en guise de dommages et intérêts.

Le bureau de Bennett a publié un communiqué concernant cette plainte: »Le Premier ministre Bennett s’est abstenu de porter plainte pour diffamation pendant la durée de son mandat, parce qu’il consacrait tout son temps à la gestion du pays et qu’il partait du principe que c’était son rôle de supporter les insultes. Pour l’heure, M. Bennett a décidé d’agir fermement contre la machine à distiller du poison et contre les mensonges qui empoisonnent le débat public. Le Rav Shaoulov aurait mieux fait de demander pardon à Mirana Bennett, cesser de la diffamer et ne pas s’enfoncer encore plus dans ses mensonges. Dieu ne pardonne pas les fautes qu’un homme commet envers son prochain si le fauteur n’a pas demandé pardon. Les dommages et intérêts seront reversés à des associations de familles de soldats endeuillées ».

Interrogée sur la radio 103FM ce matin, Mirana Bennett a exprimé sa fierté et son soutien face à l’action intentée en justice par son fils: »Je ne sais pas si on peut faire quelque chose contre des mensonges qui se sont imprégnés mais je suis fière de ce qu’il fait ».

Mme Bennett a raconté le mal que lui avait causé cette remise en question de sa judaïté, alors que jusqu’à aujourd’hui lorsque l’on tape Mirana Bennett sur Google, la suite automatiquement proposée est « goya » ou »chrétienne »: »Quand cela est sorti, il y a 6 mois, j’étais extrêmement choquée. J’ai pensé à mes parents qui s’étaient installés aux Etats-Unis pour fuir les pogroms en Pologne et à la moitié de ma famille qui est restée aux mains des nazis. Au départ, j’ai pensé que c’était épisodique et que cette rumeur se tasserait mais maintenant je comprends que cela devient un fait que certaines personnes veulent croire ».

Mirana Bennett a raconté que certaines de ses connaissances lui avaient téléphoné pour lui dire »Bravo, on ne savait pas que tu étais convertie », ce à quoi elle répondait »Si j’étais convertie, je serais fière de l’être mais je ne le suis pas ». La femme de son petit-fils, infirmière à Hadassah, a ainsi un jour entendu un patient lui dire: »Bennett a pris tout l’argent de l’Etat et il n’est même pas juif ». Mirana Bennett a alors compris que le mensonge avait pris.

Elle a expliqué que son fils lui avait demandé son avis avant de déposer plainte et si la famille avait d’abord décidé de ne pas trop en faire, la manière dont le mensonge s’est instillé dans les esprits l’a convaincue de la nécessité d’agir.