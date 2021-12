L’objectif déclaré du Premier ministre Naftali Benett lors de sa visite officielle dans les Emirats arabes unis est « le renforcement des relations et de la coopération entre les deux pays ». Certes les accords d’Abraham initiés par l’ancien président Donald Trump et l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou ont refaçonné le Moyen-Orient, mais les choses sont fragiles et versatiles sachant qu’il y a à l’est un régime iranien agressif et hégémonique et outre-Atlantique une administration moins enthousiaste, vue comme faible et sur laquelle on peut pas compter.

Les signes de plus en plus nombreux et ouverts de rapprochement entre les Emirats et l’Iran, à la suite de l’Arabie saoudite, inquiètent à Jérusalem et c’est aussi l’objectif, peut-être le principal, de la visite de Naftali Benett à Abou Dhabi. Israël doit impérativement se préserver des moyens des pression – notamment militaires – sur les pays du Golfe avec lesquels il est en relation afin de ne pas se retrouver un jour dans une situation toute autre de ce qui était imaginé lors de la fameuse cérémonie historique de signature des accords d’Abraham.

Photo Flash 90