La société américaine Ben&Jerry’s refait parler d’elle… Après avoir décidé de ne plus vendre ses produits au-delà de la ligne verte pour protester contre la ”politique de colonisation du gouvernement israélien”, cette fois c’est à l’opération militaire à Gaza que le glacier s’en prend.

La directrice du conseil d’administration de la société, Anuradha Mittal, a déclaré, à ce sujet, sur X: ”Une guerre d’extermination, un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité. Si la Cour pénale internationale n’agit pas très prochainement, nous devrons créer un tribunal spécial pour Gaza et une action de plusieurs Etats. 2.3 millions de Palestiniens sont pris au piège à Gaza pendant qu’un génocide se déroule en direct, qu’Israël les bombarde, les affame et les déracine”.

Puis elle a appelé à exiger des autorités américaines qu’elles cessent de livrer des armes à Israël: ”Faites quelque chose, appelez le Congrès. Dites leur #StopArmingIsrael et investissez dans la vie”.

Suite à cet appel, le centre Simon Wiesenthal qui lutte contre l’antisémitisme et pour le souvenir de la Shoah, a appelé en retour à boycotter Ben & Jerry’s, dans un tweet avec une photo d’Anuradha Mittal et une critique de son attitude par rapport à l’attaque du Hamas du 7 octobre: ”Elle justifie les crimes de masse, le viol, les tortures d’otages juifs, y compris des enfants. Personne ne doit dépenser un centime pour les produits de sa société”.

De manière surprenante, cette réaction du centre Simon Wiesenthal a fortement déplu au directeur du conseil d’administration du centre, le milliardaire Nelson Peltz. Ce dernier, également membre du conseil d’administration d’Unilever, la maison-mère de Ben & Jerry’s a désapprouvé cet appel au boycott des produits de la marque et a posé sa démission du centre Simon Wiesenthal.

Il a précisé que l’appel au boycott de Ben&Jerry’s avait été lancé sans qu’il en soit informé.

Suite à cette publication, Mittal s’était plainte à la direction d’Unilever d’avoir été attaquée personnellement pas le centre Simon Wiesenthal et avait demandé à ce qu’une enquête pour conflit d’intérêts soit menée contre Nelson Peltz qui aurait violé la confiance des actionnaires d’Unilever par cet appel au boycott lancé par le centre Wiesenthal. Peltz a donc préféré démissionner, en surprenant plus d’un.

Rappelons que Ben&Jerry’s Israël est indépendante de Ben&Jerry’s aux Etats-Unis depuis l’affaire du boycott des localités de Judée-Samarie. La compagnie israélienne a réagi à cette nouvelle affaire: ”Ben&Jerry’s Israël est une société indépendante, privée et patriote qui fonctionne en Israël sans aucun lien commercial ou juridique avec la société à l’étranger. Ben&Jerry’s Israël condamne fermement les propos de la directrice du conseil d’administration de la société à l’étranger. Pour rappel, il y a environ un an, Ben&Jerry’s Israël s’est détachée de Ben&Jerry’s dans le monde en raison de ses idées et de son rapport à Israël”.