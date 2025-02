Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé samedi soir une allocution vidéo, quelques heures après la libération de trois otages supplémentaires par le Hamas. « Ofer, Jordan, Keith, c’est un plaisir de vous revoir chez vous. Mon épouse Sara et moi, ainsi que tous les citoyens d’Israël se réjouissent », a-t-il commencé.

Il a poursuivi en se félicitant des résultats positifs des pressions exercées sur l’organisation terroriste. « Nous avons clairement indiqué que nous n’accepterions aucune violation de l’accord et grâce à cela, nous avons pu avancer d’une semaine la libération de trois de nos otages », a souligné le chef du gouvernement, faisant allusion aux pressions exercées après la non-libération d’Arbel Yehud à la date prévue. Le gouvernement avait alors entrepris de bloquer le couloir de Netzarim à Gaza, ce qui avait contraint l’organisation terroriste à céder.

Benjamin Netanyahou a également salué le calme relatif ayant entouré la sortie des trois nouveaux otages samedi, qui contraste avec les libérations précédentes et la mise en scène qui les accompagnées. Le gouvernement israélien avait particulièrement haussé le ton après la très grande violence autour de la remise en liberté d’Arbel Yehud et Gadi Mozes, qui ont échappée de peu au lynchage par des Gazaouis déchaînés. « Après les scènes que nous avons tous vues avant-hier, nous avons exigé la sortie en toute sécurité de nos otages lors des prochaines libérations. Comme vous l’avez vu aujourd’hui, cette position ferme a fait ses preuves. Le message a été transmis, reçu et appliqué », a-t-il commenté.