Benjamin Netanyahou a annoncé avoir déposé plainte contre l’ancien chef d’état-major, Moshe « Boggy » Ya’alon, suite à des accusations concernant des liens financiers présumés avec le Qatar et de grosses sommes d’argent perçues par le Premier ministre.

Dans une vidéo adressée aux « citoyens d’Israël », Netanyahou a qualifié ces accusations de « mensonge méprisable » et les a réfutées catégoriquement : « Je n’ai rien reçu du Qatar, mais je recevrai de Boggy Ya’alon », a-t-il déclaré en faisant allusion à d’éventuels dommages et intérêts.

« J’ai décidé de ne plus me taire », a poursuivi le Premier ministre, ajoutant que cette action en justice « n’est que le début ». Il a également dénoncé une « campagne de chantage et de menaces » contre sa famille, affirmant que cela ne l’empêcherait pas de « faire ce qui est nécessaire pour la sécurité de tous ».

En réponse, Ya’alon a maintenu ses accusations, évoquant une « longue enquête » qui soulèverait « des questions difficiles » sur les raisons pour lesquelles Netanyahou aurait « dépensé autant d’argent en liquide » et « aidé le Hamas à se développer » au service du Qatar.