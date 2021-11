Dans une conférence de presse donnée samedi soir, le Premier ministre Naftali Benett comme le ministre des Affaires étrangères ont évoqué la volonté des Etats-Unis de rouvrir le consulat général des Etats-Unis à Jérusalem, antenne diplomatique américaine en faveur des l’Autorité Palestinienne et des Arabes de la partie orientale de Jérusalem.

Naftali Benett a déclaré : « J’ai fait savoir à l’Administration américaine que je suis opposé à la réouverture du consulat général des Etats-Unis à Jérusalem. Je considère qu’il n’y a pas lieu d’un consulat qui servirait les Palestiniens à Jérusalem. Nous avons exprimé notre position avec constance et sans drame. Jérusalem est la capitale de l’Etat d’Israël ». Yaïr Lapid de son côté a dit que si ls Etats-Unis souhaitent ouvrir un consulat général à l’intention des ‘Palestiniens’ ils peuvent le faire à Ramallah.

Ces deux déclarations fermes devront se tester face à la détermination de l’Administration Biden de rouvrir le consulat général, comme Joe Biden s’y est engagé lors de a campagne électorale, répété après son élection et l’a promis à Abou Mazen. A la demande de Naftali Benett et Yaïr Lapid, les Américains avaient accepté de ne pas exercer de pressions avant le vote du budget afin de ne pas provoquer davantage de tensions au sein de la coalition. Les semaines et les mois qui viennent montreront laquelle des deux déterminations sera la plus forte.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90