La compagnie aérienne israélienne El Al a publié les chiffres de ses bénéfices pour le troisième trimestre 2024. Elle affiche un record de 187 millions de dollars de bénéfices sur cette période.

En raison de la guerre et de l’annulation des vols de nombreuses compagnies étrangères, El Al se retrouve en situation de quasi-monopole et fait face à une forte demande. Les prix de ses vols ont augmenté de 16% et les avions sont pleins à 94%.

Le niveau des bénéfices de la société a considérablement augmenté: de 52 millions de dollars au 3e trimestre 2023 à 187 millions de dollars au 3e trimestre 2024.