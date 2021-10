Après un attentat ou un accident, la mémoire s’attache de manière naturelle aux personnes qui ont perdu la vie, et moins à celles qui sont blessées, parfois très gravement, dont la vie sera transformée et qui garderont peut-être des séquelles durant le reste de leur vie.

Tout le monde se souvient de Yehouda Guetta hy »d, assassiné par des terroristes en voiture à un arrêt de bus au carrefour de Tapouah au mois de mai dernier. Mais l’on se souvient mois de son camarade de classe Benaya Peretz, qui fut très gravement blessé à la colonne vertébrale et qui a lutté pour sa survie durant des mois. Depuis l’attentat, Benaya était tétraplégique et cette semaine, après cinq moins de paralysie, il a commencé à bouger ses mains ! Un véritable miracle.

Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a rendu visite à Benaya et a publié un post émouvant dans lequel il souligne la force, la foi et la volonté du jeune homme qui « s’est battu contre l’Ange de la Mort, l’a vaincu, et qui lutte maintenant contre sa paralysie ».

Ofer Peretz, le père du jeune homme a déclaré que la réponse au terrorisme arabe doit être un essor de la construction juive en Samarie et la réinstallation de l’avant-poste d’Eviatar, qui avait été réinvesti après l’attentat qui avait coûté la vie à Yehouda Guetta hy »d. Il a également demandé la poursuite des prières pour la guérison complète et rapide de Benaya ben Aviva.

Photo porte-parole conseil régional Samarie