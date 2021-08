Les dirigeants de la firme de glaces Ben & Jerry’s se plaignent des nombreuses réactions à travers le monde suite à leur décision de cesser de fournir la Judée-Samarie. Sur le compte Twitter de la compagnie, les dirigeants ont publié un communiqué qui ne manque pas d’aplomb : « Nous dénonçons la haine et les violentes menaces dirigées contre notre compagnie, nos affaires, nos partenaires, notre conseil d’administration et particulièrement contre la direction. Nous sommes tous soudés et solidaires dans la dénonciation de la haine, de l’intimidation et toutes formes de menaces. Nous continuerons à être guidés par nos valeurs et notre engagement envers les droits de l’homme et la justice »…

Photo Illustration