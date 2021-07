Pour avoir une idée de ce que devient le judaïsme « progressiste » et soi-disant « éclairé » américain, il suffit de voir la réaction de Ben Cohen et Jerry Greenfield, les deux fondateurs de la firme Ben & Jerry’s, publiée dans le New York Times. Réfutant tout antisémitisme (juif) dans leur décision ils écrivent : « Nous, fondateurs de la société, somme des Juifs fiers et restons des soutiens d’Israël. Mais il est possible de soutenir Israël et de s’opposer à sa politique (…) Nous soutenons de manière catégorique la décision de la société de ne pas commercer dans les territoires occupés (avec les Juifs) dans lesquels la communauté internationale, y compris l’ONU, y voit des territoires illégalement occupés ». Les deux fondateurs soulignent qu’ils n’ont plus de pouvoir dans la société qu’ils ont créée mais qu’ils sont « fiers de sa décision » et sont persuadés d’être « dans le bon côté de l’Histoire ». Enfonçant le clou, ils concluent : « A notre avis, la cessation de vendre les glaces dans les territoires occupés aura été l’une des plus importantes décisions prises par la compagnie ces 43 dernières années. C’est un pas très courageux qu’elle a fait ».

Appel contre le Prof. Mordekhaï Kramintzer

Le mouvement sioniste Im Tirtsou a adressé une lettre au ministre de la Justice Gideon Saar pour lui demander de retirer le Prof. Mordekhaï Kramintzer de la commission spéciale de préparation des lois au sein du ministère. L’ancien directeur de l’Institut israélien de la Démocratie est en effet l’un des signataires de la lettre de soutien au boycott des Juifs de Judée-Samarie annoncé par Ben & Jerry’s. Dans la lettre, Matan Peleg, président d’Im Tirtsou écrit : « Il est inadmissible qu’au sein du ministère de la Justice on puisse légitimer le boycott d’Israël. Nous sommes convaincus que le ministre de la Justice, qui affirme depuis des années soutenir le repeuplement juif en Judée-Samarie, limogera le Prof. Kramintzer sans délai. Celui qui boycotte doit être boycotter ».

Photo illustration