Avi Singer, Pdg franchisé de la marque de glaces Ben & Jerry’s en Israël a vertement répondu au Pdg du groupe Unilever Alan Jope. Ce dernier a récemment annoncé qu’à la fin du contrat de franchise (31.12.22) le groupe cherchera un franchisé israélien qui acceptera la condition de ne plus vendre les glaces de cette marque en Judée-Samarie. Pour Avi Singer, « ces propos scandaleux constituent un sommet d’hypocrisie mais aussi d’ignorance de la législation israélienne qui fixe de manière claire qu’il est interdit de distribuer des produits en Israël en y soustrayant la Judée-Samarie ». Il souligne que tout contrat de ce type signé avec un prochain franchisé israélien serait nul et non avenu et entraînerait la fermeture de l’usine en Israël.

La commission des lois doit se réunir d’ici quelques semaines pour adopter des amendements à la loi anti-boycott apportés par les ministres de la Justice et des Finances, ce qui permettra d’imposer des sanctions immédiates contre Unilever.

Photo Illustration