Les menus des repas donnés aux terroristes du commando No’hba dans les prisons israéliennes ont été dévoilés. Rappelons que le commando No’hba est celui qui a perpétré les massacres et les viols sur des civils israéliens le 7 octobre et qui ont kidnappé plus de 240 otages.

Ceux qui ont été arrêtés bénéficient de trois repas complets par jour comprenant:

Petit-déjeuner: thé, légume, pain en tranches, confiture / chocolat et fromage blanc / cottage

Déjeuner: dimanche, mardi, mercredi et samedi, les terroristes reçoivent de la viande avec du riz ou du couscous avec des légumes ou des pommes de terre. Lundi, jeudi et vendredi, ils reçoivent un plat cuisiné à base de légumes et du riz. Ils mangent également chaque jour du pain

Dîner: Légume, pain en tranche, falafel ou riz, tehina ou houmous ou haricots ou thon. Des oeufs sont au menu de certains soirs.

Ces repas ne sont pas du goût du ministre de la Sécurité nationale qui exige que la viande soit retirée des menus. Or Katy Perry, la directrice des services pénitentiaires refuse d’obtempérer. Ce qui pourrait paraître comme un désaccord anecdotique sur l’assiette des prisonniers révèle une querelle bien plus profonde dans l’approche entre le ministre et celle qui est censée appliquer sa politique.

Ces derniers jours, Ben Gvir a annoncé qu’il ne prolongerait pas le mandat de Perry, ce qui a fait bondir le parti de Benny Gantz, membre de la coalition d’urgence. Dans les accords qui ont permis de faire entrer ce parti dans la coalition au lendemain du 7 octobre, il y a une clause qui précise qu’aucun chef des services de sécurité ne serait remplacé pendant la guerre. Mais pour Ben Gvir, il est impossible de continuer à travailler avec Katy Perry, qui ne se prive pas de dire tout le mal qu’elle pense de son ministre de tutelle et qui va ouvertement à l’encontre de ses consignes.

”Celle qui ignore mes instructions qui exigent de retirer la viande des repas des assassins de la No’hba et qui leur offre un menu riche carné alors que pendant ce temps, nos otages à Gaza mangent une demi-pita par jour, n’est pas digne de rester à sa place. Une réforme dans les services pénitentiaires s’impose!”, a tweeté le ministre.