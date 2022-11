Le député et futur ministre Itamar Ben Gvir s’efforce de rassurer autour de lui quant à l’image d’extrêmiste et de raciste qui lui colle à la peau. Celle-ci lui vient de sa jeunesse alors qu’il militait dans les rangs du Rav Meïr Kahana, dont le parti avait été interdit à la Knesset en raison de ses positions jugées racistes. Il n’y a pas si longtemps, Itamar Ben Gvir affichait fièrement dans son salon le portrait du Dr Barouh Goldstein qui avait assassiné 29 Arabes à Hevron au Tombeau des Patriarches et blessé plus de 100, en 1994.

Depuis, Itamar Ben Gvir a entamé une mue, il est devenu l’étoile montante de la politique israélienne. Il a décroché ce fameux portrait et ses discours se sont modérés. Il répète qu’il n’a rien contre les Arabes en général et promet d’expulser tous les terroristes et leurs soutiens. Il a publié au lendemain des élections une lettre adressée aux électeurs de gauche, leur assurant qu’il servira toute la population israélienne. Il s’est même entretenu avec des diplomates afin de les tranquiliser sur ses positions.

Hier, le Président Herzog qui s’entretenait avec les représentants du parti Shass, les a mis en garde contre ce »partenaire qui fait peur dans le monde ». Ce soir, Itamar Ben Gvir dirigeait la délégation de son parti Otsma Yehoudit pour aller recommander Binyamin Netanyahou auprès du Président.

Les deux hommes ont eu un dialogue franc: »Vous et votre parti avaient une étiquette qui suscite l’inquiétude dans beaucoup d’endroits », a précidé le Président Herzog, »au sujet de votre rapport aux Arabes dans notre pays et dans la région. Les dirigeants du monde me posent des questions, aussi sur le sujet des droits de l’homme. Je me souviens que lorsque vous étiez avocat, vous vous êtes battus pour la préservation des droits des prisonniers et des suspects. Je suis un démocrate et je respecte le choix du public. Vous avez touché un sujet qui est important pour lui. Finalement, il y a un pays à gérer ».

Ce à quoi Ben Gvir lui a répondu: »Je ne fais pas de généralités. Je viens de rentrer d’Eilat, j’y ai rencontré des lycéens de Nazareth, vous auriez dû voir, ils ont tous demandé un selfie avec moi. Je veux faire ce qui est bien pour le peuple d’Israël, je veux le bien des Arabes d’Oum El Fahm, de Nazareth, mais je veux que l’ordre règne ».

Dans ce contexte, Itamar Ben Gvir a annoncé qu’il se rendrait, ce soir, à la commémoration de l’assassinat du Rav Meïr Kahana. Il s’en est expliqué dans un tweet: »Je participerai ce soir au 32e anniversaire de l’assassinat du Rav Meïr Kahana, par un terroriste. Ce n’est pas un secret qu’aujourd’hui, je ne suis pas d’accord avec toutes ses idées, mais j’apprécie l’amour d’Israël que portait le Rav et le combat qu’il a mené pour les Juifs d’URSS et contre l’antisémitisme ».

Cet argumentaire n’a pas convaincu les personnalités politiques de gauche qui ont accusé Ben Gvir d’avancer masqué et de ne jamais avoir réellement changé.