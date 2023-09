Le ministre de la Sécurité nationale a demandé de limiter les visites en prison des familles de terroristes venant des territoires palestiniens de Judée-Samarie.

Il demande que ces visites aient lieu désormais une fois tous les deux mois et non une fois tous les mois comme c’est le cas aujourd’hui. C’est ce que révèle Yossi Yeoshoua, le correspondant militaire de Ynet et Yediot Aharonot.

La mesure doit être appliquée à partir de ce dimanche et concerne sur 5000 terroristes emprisonnés, les 1600 qui ont le droit de recevoir des visites de leur famille.

Le ministre a pris cette décision contre l’avis des autorités pénitentiaires et du Shabak. Celles-ci jugent qu’une telle mesure ne fera qu’augmenter le terrorisme et génèrera des désordres en prison en incitant les prisonniers à entamer des grèves de la faim ou à déclencher des émeutes en prison.

Les services pénitentiaires ont décrit la décision de Ben Gvir comme ”irresponsable”. ”Il est prêt à mettre le feu sur le terrain et à risquer des vies humaines pour obtenir une légitimité publique”, a déclaré un des responsables de l’autorité pénitentiaire.

La Croix Rouge a aussi fait part de son opposition face à une telle mesure et menace de saisir les instances internationales.

Cette décision du ministre Ben Gvir s’ajoute à celle prise plus tôt dans la semaine d’annuler les mécanismes de libération administrative de prisonniers sécuritaires, en raison de l’encombrement des prisons. Là aussi, le Shabak et les services pénitentiaires ont exprimé leur désaccord et estimé que cette mesure nuisait à la lutte contre le terrorisme.

Le ministre Itamar Ben Gvir campe sur ses positions malgré ces oppositions: ”C’est ma politique, celle sur laquelle j’ai été élu et je la mettrai en application. Chacune de mes décisions peut contrarier les prisonniers, mais elles seront prises après une étude de la situation”.