La coalition traverse une crise sans précédent. Au coeur des tensions la loi sur la nomination des Rabbins voulue par le parti Shass et que Ben Gvir refuse de voter.

En l’absence de majorité pour cette loi, elle a dû être retirée de l’ordre du jour de la Knesset aujourd’hui, suscitant la colère des députés Shass.

Des propositions comme celle de la nomination d’un vice-ministre ont été faites à Ben Gvir et son parti afin d’obtenir son accord pour voter la loi. Ils ont refusé. Ben Gvir demande une place au sein du cabinet de guerre.

Shass a ordonné à ses députés de quitter la séance à la Knesset. Le député Yinon Azoulay, le président de la faction de Shass à la Knesset a indiqué que le parti allait se réunir avec ses rabbins et ”réfléchir à la suite”.

Le parti séfarade orthodoxe a publié un communiqué critique à l’égard de Ben Gvir mais aussi du Premier ministre Netanyahou: ”Shass voit avec une extrême gravité l’attitude irresponsable du ministre Ben Gvir, qui viole régulièrement et grossièrement les engagements de la coalition et vote contre les lois validées par la commission ministérielle. Par cette attitude, le ministre Ben Gvir donne, une fois encore, une récompense à l’opposition qui saute sur la moindre occasion pour faire tomber le gouvernement de droite. La faction parlementaire de Shass est profondément déçue par le manque de contrôle du Premier ministre Netanyahou sur les membres de la coalition”.

Plusieurs membres de la coalition ont également dénoncé l’attitude de Ben Gvir qu’ils accusent de se mettre au service des partis d’opposition pour faire tomber le gouvernement.