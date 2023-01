Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a tenu une conférence de presse ce mercredi, lors de laquelle il a fait plusieurs annonces concernant la police.

En présence de Kobi Shabtaï, le chef de la police, le ministre a officialisé la création d’une garde nationale afin d’être prêt à l’éventualité d’un nouvel embrasement des villes mixtes en Israël.

Fort de l’expérience de l’opération Gardien des Murailles, où la situation dans les villes mixtes, comme Lod, Yaffo ou Acco, avait totalement échappé à la police, Itamar Ben Gvir ne veut pas se laisser surprendre.

»Dans toutes les réunions que j’ai organisées depuis ma prise de fonction, apparait clairement qu’il existe un danger pour l’Etat d’Israël, celui d’événements semblables à ceux de l’opération Gardien des Murailles. Face à ce scénario, il n’existe qu’une seule solution: créer une garde nationale », a déclaré le ministre devant la presse.

Cette garde nationale sera composée de gardes-frontières de réserve. Sa mission sera d’intervenir ponctuellement lors d’événements menaçant les personnes et les biens. Une telle structure existe dans plusieurs pays occidentaux. En France, la Garde nationale avait été créée en 1789 et reconstituée par le Président François Hollande en juillet 2016 après la série d’attentats islamistes.

»Il est temps de changer de politique et que chaque citoyen israélien – arabes et juifs, religieux et laïcs – puisse vivre en sécurité. Nous avons tous le droit de vivre en sécurité ».

Afin de mener à bien cet objectif et outre la mise en fonction d’une garde nationale, le ministre Ben Gvir a décidé de remédier au problème des départs massifs de policiers ces dernières années: »Depuis plusieurs années, la police souffre d’un manque de budget et d’une vague de départ de ses hommes ».

La solution proposée par Ben Gvir est d’augmenter le salaire des policiers. Le salaire des policiers sera augmenté de 20 à 40% afin d’encourager les vocations et de faire revenir ceux qui ont préféré quitter l’institution parce qu’ils ne gagnaient pas correctement leur vie.

Dans les deux années à venir, la police compte faire grossir ses rangs de 4000 policiers supplémentaires.

La mission des gardes-frontières dont les missions sera élargie au crime organisé. Leurs effectifs seront aussi renforcés, notamment grâce aux 10000 volontaires qui formeront la garde nationale.

Ben Gvir veut également développer la branche technologique de la police.

Il a tenu à témoigner son respect à Kobi Shabtaï »qui travaille jour et nuit pour la sécurité d’Israël ».

Pendant son intervention, Micky Lévy, député, ancien président de la Knesset et ancien haut-gradé de la police, a interpellé le ministre. Il lui a reproché d’avoir mis en danger les citoyens israéliens et de ne pas remplir son rôle de ministre de la Sécurité nationale et de ne s’être déplacé sur aucune scène de criminalité comme lorsqu’une voiture a explosé à Netanya dans la nuit de mardi à mercredi. »Vous avez abandonné les citoyens de l’Etat d’Israël, ils se demandent où est Ben Gvir? ».

Aujourd’hui (jeudi), le ministre Ben Gvir et le chef de la police Shabtaï sont attendus à Lod après une série d’attaques à l’arme à feu survenues dans la ville mixte ces derniers jours.