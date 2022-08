Quelques heures avant Shabbat, Betsalel Smotrich (Hatsionout Hadatit) et Itamar Ben Gvir (Otsma Yehoudit) ont signé un accord pour présenter une liste commune aux prochaines élections.

Cet accord met fin à une des sagas politiques de l’été. Il y a plusieurs semaines, Itamar Ben Gvir avait demandé à Betsalel Smotrich lors d’une allocution publique de signer dès à présent pour une liste commune. Fort des sondages qui lui donnaient entre 6 et 8 sièges à lui tout seul, le chef d’Otsma Yehoudit voulait une parité au sein de cette liste et non un avantage au parti Hatsionout Hadatit comme cela était le cas lors des élections précédentes.

Betsalel Smotrich n’était pas prêt à accepter et attendait les résultats des primaires de son parti qui étaient prévues pour le 23 août. Au soir de celles-ci, il a tendu la main à Ben Gvir pour une alliance. Les sondages du lendemain des primaires donnaient toujours une nette avance à Otsma Yehoudit.

Par ailleurs, Binyamin Netanyahou voyait d’un oeil inquiet les divisions au sein des partis sionistes religieux, craignant que l’un des deux partis ne passe pas le seuil d’éligibilité, en cas de liste séparée, et que cela lui coûte sa majorité au soir du 1er novembre.

Le chef de l’opposition a donc joué de tout son poids pour que les deux anciens colistiers retrouvent le chemin de l’alliance. Vendredi après-midi, il les a reçus chacun à son domicile à Césarée après avoir mandaté ses lieutenants, Yoav Kish et Yariv Levine pendant la semaine écoulée, afin de rédiger une base d’accord.

Ces efforts, couplés aux sondages qui étaient largement en faveur de Ben Gvir, ont fini de convaincre Smotrich d’accorder la parité demandée par Otsma Yehoudit et les deux leaders ont finalement signé un accord pour une liste commune.

Voici donc la composition de la liste qui sera présentée au vote du 1er novembre:

Betsalel Smotrich Itamar Ben Gvir Ofir Sofer (Hatsionout Hadatit) Orit Struck (Hatsionout Hadatit) Itshak Wasserlauf (Otsma Yehoudit) Simha Rotman (Hatsionout Hadatit) Almog Cohen (Otsma Yehoudit) Mihal Woldiger (Hatsionout Hadatit) Rav Amih’aï Eliahou (Otsma Yehoudit) Nom encore inconnu (Otsma Yehoudit)

Les sondages donnent à une telle liste au minimum 10 sièges.