Après une longue période de fonctionnement au ralenti, voire d’arrêt des vols, en raison du Covid 19, l’aéroport international Ben Gourion a repris un rythme normal d’activité.

Le Terminal 1 a totalement rouvert y compris les duty free et les passagers sont nombreux.

Mais pour autant, la situation de l’aéroport est difficile car il manque cruellement de personnel.

Malgré les tentatives diverses et variées de raccourcir les files d’attente – le directeur de l’aéroport lui-même a été prêté main forte pour le contrôle des passagers – la situation ne s’arrange guère. D’après le directeur, Shmouel Zakay, il manque près de 1000 employés pour que l’aéroport puisse fonctionner normalement quand on sait que pendant la période de Shavouot, ce sont 300000 voyageurs qui sont passés par Ben Gourion et que l’on en attend plus de 4 millions cet été.

Outre les longues files d’attente, une autre conséquence de ce manque de personnel est la limitation du nombre de vols qui peuvent décoller et atterrir chaque jour. Plusieurs compagnies aériennes ont fait des demandes pour augmenter leurs vols en provenance et à destination de Tel Aviv, mais elles se sont vues opposer une fin de non-recevoir.

Par conséquent, un décalage va se créer entre l’offre et la demande de vols, ce qui entrainera inévitablement une augmentation du prix des billets.

Shmouel Zakay estime que la situation devrait se réguler à l’horizon Pessah 2023…