Le journaliste et analyste politique de Yediot Aharonot évoque la prochaine conférence de Bahreïn et prévoit un échec patent au Plan Trump qui pourrait se résumer à cette expression: « Jared Kushner et John Kerry, même erreur! »

Ben-Dror Yemini rappelle l’axiome avancé de manière récurrente par l’ancien secrétaire d’Etat de Barack Obama: « C’est la pauvreté qui engendre le terrorisme », et constate avec stupéfaction et regret que c’est la même approche qui est entreprise par l’Administration Trump: « Accordons aux ‘Palestiniens’ la prospérité économique et ils finiront par assouplir leurs revendications politiques ». Le journaliste note ensuite, à titre de comparaison, que les centaines de millions de pauvres du continent africain n’ont pas choisi la voie du terrorisme. Il rappelle également que les terroristes ‘palestiniens’ ne sont pas forcément parmi les plus démunis parmi leur population, et que la plupart des terroristes musulmans dans le monde sont issus des classes moyennes et supérieures! C’est donc qu’il y a autre chose!

L’analyse pertinente de Ben-Dror Yemini est donc la suivante: l’endoctrinement, l’incitation permanente à la haine et le fantasme savamment entretenu quant à la « libération de la Palestine » et au « retour des ‘réfugiés' » seront toujours plus forts chez la majorité des ‘Palestiniens’ que les perspectives de bien-être économique.

Sur ce point, le journaliste émet une critique très sévère envers la gauche internationale – israélienne incluse – les médias et le monde académique qui aident à entretenir ces illusions auprès des ‘Palestiniens’ et qui paradoxalement pérennisent le conflit et éloignent toute chance de paix. « Les forces du ‘progrès’ sont celles qui entretiennent ces illusions » constate Ben-Dror Yemini, qui conclut: « John Kerry s’est trompé lorsqu’il affirmait que c’est la pauvreté qui pousse les ‘Palestiniens’ vers le terrorisme. Comme il est triste de constater que Jared Kushner reproduit la même erreur! »

Photo Yaakov Naumi / Flash 90