Ben Carasso n’a que 10 ans et il a été choisi pour allumer l’un des 12 flambeaux de la cérémonie officielle de Yom Haatsmaout qui aura lieu au Har Herzl, le soir du 30 avril.

Il sera l’un des plus jeunes de l’histoire de l’Etat à mériter cet honneur.

S’il a été choisi c’est parce que du haut de ses 10 ans, Ben défend la cause d’Israël dans le monde avec une énergie et un succès impressionnants depuis le début de la guerre »Glaives de fer ».

Ben Carasso vit à Tel Aviv et publie des vidéos sur les réseaux sociaux pour faire de la »hasbara » mais se déplace aussi dans le monde, comme par exemple au siège de l’ONU.

« J’ai peut-être 10 ans, mais je porte sur mes épaules un héritage familial de cent ans, depuis que mon arrière-grand-père est monté en Israël », confie Ben Carasso dans un entretien avec Ynet, près d’un an après le début de la guerre. « Je connais l’histoire de ma famille, qui fait partie intégrante de l’histoire d’Israël et du peuple juif. »

Engagé très jeune dans l’effort de communication israélien à l’international, Ben évoque sans détour les attaques dont il est la cible sur les réseaux sociaux. « Ce n’est pas simple. Je vois comment nos ennemis nous attaquent, parfois même moi, dans les commentaires sur mes vidéos. Il y a énormément d’ignorance et de désinformation à notre sujet dans le monde. Il reste beaucoup à faire pour faire connaître la vérité, et la voix des enfants doit être entendue. »

La semaine dernière, Ben Carasso a été reçu à l’ONU à l’invitation de l’ambassadeur israélien Danny Danon. Lors de cette visite, il lui a offert une poupée reçue d’une femme évacuée de son domicile à Kyriat Shmona. Il a expliqué vouloir initialement la remettre aux frères Kfir et Ariel Bibas à leur retour de captivité. « Malheureusement, ils ne sont jamais revenus », a-t-il déclaré à Danon. « Alors je te la donne, pour que tu puisses raconter au monde comment le Hamas a brutalement assassiné Ariel et Kfir, ainsi que de nombreux enfants, bébés, femmes, hommes et personnes âgées. »

Grâce à ses vidéos explicatives en anglais, Ben a su toucher un large public, de l’Australie au Canada, du Brésil jusqu’à l’Iran. L’une de ses vidéos a même dépassé le demi-million de vues, un succès qui lui a ouvert les portes d’une collaboration avec des responsables de la diplomatie publique israélienne. Il a ainsi pu rencontrer étudiants et élèves pour leur parler de la vie en Israël.

La ministre Miri Regev, organisatrice de la cérémonie de Yom Haatsmanout, a salué son engagement : « Par sa voix unique, Ben Carasso incarne l’antique commandement ‘Et tu raconteras’. Avec l’innocence de l’enfance et une foi profonde en la justice de notre cause, il a choisi de transmettre au monde l’histoire des enfants d’Israël en temps de guerre – leur douleur, leurs espoirs, leur foi. Ben est la promesse que la vérité ne sera pas réduite au silence. Par son action, il représente l’espoir et le potentiel de la jeune génération israélienne. Sa sélection pour participer à la cérémonie des flambeaux reflète l’importance que j’accorde au lien entre cette génération et notre mémoire collective. »

Outre Ben Carasso, plusieurs noms de personnes qui allumeront des flambeaux lors de la cérémonie ont été révélés:

Rahel Edery d’Ofakim qui s’était illustrée le 7 octobre lorsque des terroristes l’avaient prise en otage chez elle avec son mari

La chanteuse Zehava Ben et le chanteur Miha Chetrit

Le judoka médaillé olympique, entraineur de l’équipe israélienne Oren Smadja, qui a perdu un fils à la guerre à Gaza

Les ex-otages Emily Damari et Eli Sharabi

L’homme d’affaires Shay Graucher qui a créé une véritable entreprise de charité envers les familles endeuillées et les victimes de la guerre Glaives de fer

Le basketteur Deni Avdija

Le journaliste américain Ben Shapiro

Blanca Gut, 90 ans: dès les premières heures de l’opération « Glaives de fer », accompagnée de ses enfants, elle a acheté tout le stock de laine vert olive disponible, couleur emblématique de l’uniforme militaire. Depuis ce moment, elle consacre ses journées et ses nuits à confectionner des vêtements chauds pour les soldats déployés sur le front.

L’historienne Livna Zamir

Le lieutenant-colonel Faez Fares, qui a sauvé de nombreuses vies le 7 octobre et la lieutenante-colonelle Hagit Alon Elharar, qui effectue un service en tant que réserviste depuis le début de la guerre et qui a perdu un de ses fils au combat.

Les services de la ministre Regev ont également proposé à la chanteuse Yardena Arazi d’allumer une torche mais cette dernière a refusé en raison de son opposition à la politique du gouvernement: « J’ai été profondément émue de recevoir cette proposition, surtout dans les circonstances actuelles », a-t-elle confié. Mais elle a ajouté: « La cérémonie des flambeaux est un événement au-dessus des considérations politiques, mais cette période ne l’est pas. Malgré l’immense honneur, j’ai senti que je ne pouvais pas en faire partie cette année. Je suis une citoyenne de ce pays, et la réalité quotidienne me pénètre jusque dans les veines. Je la ressens profondément, je souffre avec elle, et je rêve de jours meilleurs, plus unis, où la notion de supériorité de la valeur de la nation sans considérations politiques redeviendra une valeur centrale dans la sphère publique israélienne. »

Elle a tenu à remercier les organisateurs et tous ceux qui ont participé à sa sélection. « C’est un geste qui me touche profondément et que je ne considère pas comme allant de soi. Mais plus que toute cérémonie ou reconnaissance, ce que je veux vraiment, c’est voir les otages revenir ».