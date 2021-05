La normalisation entre le Maroc et Israël a reçu un sérieux coup de canif avec la déclaration de soutien au Hamas faite par le Premier ministre Saad Eddine El Othmani. Ce dernier a adressé samedi un message au chef terroriste du Hamas Ismaïl Hanyeh, le félicitant pour « la victoire et le succès du peuple palestinien et de la résistance palestinienne » (contre Israël), et soulignant « son soutien au peuple palestinien et à sa lutte pour libérer sa terre et pour la création d’un Etat indépendant avec Jérusalem pour capitale ».

Saad Eddine El Othmani est le secrétaire-général du Parti pour la Justice et le Développement qui sous son nom innocent est un parti islamique.

Apparement, les Frères Musulmans sont muselés au Maroc mais sont fréquentables dès lors qu’ils combattent Israël…

Une petite piqure de rappel pour les enthousiastes à outrance…

Photo Wikipedia