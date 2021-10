La chancelière allemande a rencontré lundi des dirigeants de l’INSS (Institute for National Security Studies) à Tel-Aviv. Elle a notamment évoqué le conflit israélo-palestinien qui a été remis aux centre du jeu avec le gracieux concours du gouvernement israélien : « Je suis en faveur d’un Etat démocratique juif mais cet Etat doit être assuré à long terme. Dès lors, de même qu’Israël a droit à son Etat, les Palestiniens ont le droit de vivre (sic) et de fixer leur destin (…) Nous devons évidemment prendre en compte les implantations (juives) car elles rendent difficile la solution des deux Etats pour deux peuples. Je constate que ce gouvernement fait des pas intéressants en vue de solutions pragmatiques afin d’améliorer la vie des Palestiniens, et nous, Européens, soutiendrons ces initiatives ».

Il faut noter que la chancelière allemande n’a pas rencontré le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou, comme cela aurait dû être le cas, car les relations entre les deux n’ont pas été au beau fixe. L’ancien Premier ministre israélien a en effet tenu tête à ses exigences et ne s’est pas plié aux demandes de l’Union européenne et de l’Allemagne en particulier sur le volet « palestinien ».

Il ne faut pas oublier non plus qu’au-delà du soutien allemand à Israël régulièrement affirmé à haute voix, l’Allemagne est par ailleurs le plus grand pourvoyeur de fonds de la kyrielle d’ONG qui en Israël combattent contre l’Etat juif et contre Tsahal.

Photo Rony Schutzer / Flash 90