Ofer Winter, prestigieux militaire issu des rangs du sionisme-religieux a été nommé commandant de la Division 98 par le chef d’Etat-major Aviv Kochavi. La Division 98 est une unité de réserve et de commandos des parachutistes, surnommée la « Division du Feu ».

Ofer Winter a occupé de nombreux postes de commandement dont celui qui l’a rendu célébre malgré lui, celui de commandant de la brigade Guivat. C’est ce poste qu’il occupait lorsqu’a été lancée l’Opération Tsuk Eitan en 2014. Empli de foi et voulant encourager ses soldats, il leur avait adressé un message de soutien en employant des expressions empruntées au lexique religieux. Les réactions furent hystériques de la part de certains cercles de gauche en Israël qui y voyaient la preuve de la « mainmise » des religieux sionistes dans Tsahal et dénonçaient une « guerre religieuse »!

Le résultat pour Ofer Winter fut très dur et particulièrement injuste, d0autant plus qu’il a avait été loué pour sa bravoure durant les combats et sa stratégie créative et sortant des chamins battus.

Son avancement pourtant prévu et mérité comme commandant de division fut stoppé à deux reprises par l’ancien chef d’Etat-major Gadi Eizencot. Après avoir quitté son poste, il a passé deux ans à l’Institut des études militaires, puis fut nommé en 2016 commandant de l’Etat-major de la région centre. En octobre 2018 il devenait secrétaire militaire du ministre de la Défense Avigdor Lieberman et fut reconduit par le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou.

Cette décision du chef d’Etat-major Aviv Kochavi est très louable et se rattache à celle qu’il a prise récemment de réintégrer le commandant Shalom Eisner lui aussi durement sanctionné dans sa carrière pour avoir frappé un activiste gauchiste danois avec la crosse de son fusil lors d’une manifestation.

Ces décisions d’Aviv Kochavi indiquent clairement qu’il met la priorité sur la présence de bone éléments dans Tsahal plutôt que sur le « qu’en dira-t-on » à l’étranger ou dans certains milieux politiques en Israël.

Le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou a félicité le nouveau promu et lui a dit: « Ofer! Mène les vers la victoire! Bonne chance! »

Photo Ohad Zwigenberg / Flash 90