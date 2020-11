Les jeunes du Bné Akiva d’Israël ont lancé une initiative qu’il convient de relever et saluer. Face à l’attitude hostile et aux insultes dont font l’objet les policiers de la part de certaines personnes et de certains milieux en Israël, le mouvement de jeunesse a décidé de leur exprimer son soutien et sa reconnaissance. Les adolescentes et adolescents vont sur le terrain, là où travaillent les policiers, et leur distribuent des « contraventions de gratitude ». Au mouvement, on rappelle que les policiers accomplissent une mission difficile, sans compter leurs heures et dans des conditions difficiles, particulièrement en cette période du Corona où il faut faire respecter les consignes de santé publique.

Les jeunes de la section du Bné Akiva d’Ofakim ont même remis un « diplôme » spécial au commandant du district de Tel-Aviv, le général David Bittan. Ce dernier a déclaré : « Je suis fier que nous ayons un tel mouvement de jeunesse, engagé, empli de valeurs, qui entreprend des initiatives admirables pour rapprocher les coeurs et faire passer le message que l’on peut se mesurer au Corona… ».

Le secrétaire-général du Bné Akiva, Yaïr Shah’al a loué la police israélienne « qui accomplit déjà quotidiennement une mission sacrée en temps normal, et qui est encore plus cruciale en temps de crise du Corona ». Il a espéré que l’initiative prise par son mouvement sera « le premier bourgeon d’un changement dans l’attitude de la société envers les policières et les policiers auxquels nous nous devons tous rendre hommage ».

Vidéo :

Photo Wikipedia