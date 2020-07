Il est une tradition – pour ne pas dire une maladie – dans les grands médias de chercher au microscope des informations qui pourraient nuire à des personnes qui viennent d’obtenir un poste important ou qui sont pressentis pour en obtenir un.

C’est le cas d’un journaliste de Yediot Aharonot qui a contacté l’ancien député Moché Feiglin, président de Zehout, afin d’obtenir des informations « croustillantes » à propos du Prof. Rony Gamzou, qui vient d’être nommé coordinateur de la gestion du Corona. Comme si c’était le moment de gêner la mission importante de l’ancien directeur de l’hôpital Ichilov.

Ce journaliste savait que Moché Feiglin avait eu de sérieux différends avec le Prof. Gamzou lorsque le député faisait campagne pour la légalisation du cannabis médical, et il espérait ainsi que le président de Zehout allait se défouler et lui fournir de quoi « descendre » le Prof. Gamzou et faire les gros titres de son quotidien.

« J’ai expliqué à ce journaliste désappointé que je n’accorde pas d’interviews à Yediot Aharonot et j’ai pris congé de lui », explique Feiglin, rajoutant : « En fait, j’aurais réagi de la même façon envers n’importe quel journaliste sur cette question. C’est vrai, j’ai le ‘ventre plein’ contre le Prof. Gamzou et également contre Moché Bar Simantov à propos du cannabis, et j’aurais pu profiter de cette situation pour régler mes comptes. Mais nous sommes en pleine guerre contre le Corona et cet homme a pris sur lui la responsabilité d’être à l’avant du front afin de sauver la vie de nombreux citoyens. Alors, est-ce vraiment le moment de le salir?? Il me semble que de nombreux journalistes ont totalement perdu tout sens des responsabilités nationales. La seule chose qui compte pour eux ce sont les titres accrocheurs et au diable tout le reste! Alors, comment dormez-vous la nuit, Monsieur le petit journaliste ? »

Une attitude que l’on ne peut que saluer de la part de Moché Feiglin, catalogué « d’extrémiste » par ces mêmes médias…

Photo Orel Cohen / Flash 90