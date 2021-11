Face aux destructions de méthodiques sites archéologiques juifs en Samarie par les Arabes, soit lors de travaux, soit dans l’intention d’effacer les traces du passé juif ou pour des raisons mercantiles, le mouvement de jeunesse « Emounim » a pris une belle initiative. En coopération avec le département du tourisme du conseil régional de Samarie et l’organisation « Hashomer Judée-Samarie », des centaines de jeunes venus des quatre coins du pays se rendent dans divers sites archéologiques et historiques pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être.

Le président du conseil régionale Yossi Dagan a rencontré une partie de ces jeunes sur le site de fouilles de Tel ‘Haya à Itamar ainsi qu’à Gatot Barkan, haut-lieu de la viticulture juive antique. Il les a remerciés et leur a dit : « Les sites de notre patrimoine et les restes de sites juifs en Samarie sont un atout stratégique et un trésor de la culture juive comme de la culture universelle. Les préserver est notre devoir et notre mission. C’est depuis nos racines et notre passé ici que nous pouvons aujourd’hui continuer et construire le futur en Samarie. Il est très émouvant de voir des jeunes venir restaurer des pressoirs à vin qu’utilisèrent nos ancêtres ici en Samarie ».

Le président du mouvement « Emounim », Tsvi Souccot a tenu à remercier le conseil régional et « Hashomer » : « Grâce à la mise au jour de nos racines et du prestigieux passé de notre peuple en Samarie, le peuple juif et le monde entier reconnaîtront le lien profond du peuple juif avec cette région. Cette opération de restauration de sites n’en est qu’à ses débuts et dans les mois qui viennent des milliers d’autres jeunes viendront se rajouter aux centaines qui travaillent déjà ».

Photo mouvement Emounim