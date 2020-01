La métropole du sud d’Israël

Pour savoir comment redynamiser une ville et en faire une véritable métropole régionale, il faut se rendre aujourd’hui à Beer Sheva. Par une synergie gagnante entre le gouvernement israélien et la mairie de Beer Sheva emmenée par son jeune et dynamique maire Rubik Danilovitz, celle que l’on appelle déjà depuis longtemps la « capitale du Néguev » est en train de devenir un modèle du genre dans la catégorie des « métropoles du futur ».

L’histoire est partie du constat que pour donner un coup de fouet à une ville il ne fallait plus employer les méthodes du passé qui consistaient à investir massivement dans la rénovation des centres des villes existantes mais de passer à un pilote révolutionnaire : établir un nouveau quartier en bordure d’une ville existante et l’équiper de toutes les infrastructures et voies d’accès afin d’en faire un nouveau poumon qui attirera des nouvelles populations et rejaillira inévitablement sur la ville « ancienne ». Comme une sorte de greffe effectuée en périphérie qui redonnera un essor au centre de la cité. C’est un peu ce qui s’est passé avec la ville de Netanya et le quartier de Kiryat Hasharon avec un franc succès.

Le ministère des Finances a signé des accords-cadres avec plusieurs villes et conseils régionaux afin de mettre en place ces modèles du futur qui permettront de proposer à des candidats de s’installer dans un quartier neuf où ils trouveront immédiatement tout ce dont ils ont besoin : habitat, emploi, écoles, commerces, administrations, services, loisirs, culture, transports etc.

Une ville ‘clé en mains’

Concernant Beer Sheva à proprement parler, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 800 millions de shekels – une somme exceptionnelle – pour la création d’un nouveau quartier-ville collé à l’est de Beer Sheva avec 5.000 appartements qui accueilleront vingt-mille personnes. Pour Ariel Marouani, spécialiste en projets urbains, « l’Etat ne fait pas qu’investir dans Beer Sheva mais il s’investit énormément car il tient à ce que ce gigantesque projet réussisse ».

Ce nouveau quartier d’habitation, répondant au nom de « Beer Sheva Touch’ » est entouré à sa droite d’une vaste zone industrielle, commerciale et de services, dans laquelle se trouvera notamment le plus grand hôpital du pays, l’hôpital ‘Shimon Pérès’ avec 1900 lits (il y en a 1500 à l’hôpital Shiba de Tel-Hashomer), un centre high-tech, des laboratoires pharmaceutiques, des grands centres commerciaux avec des centaines de magasins dont des grandes chaînes telles qu’Ikea ou Decathlon, des salles de conférences ou de mariages, synagogues, écoles et tous les services nécessaires à la population dans son quotidien. Sans parler du lac artificiel, le plus grand du pays autour duquel on trouvera des promenades, parcours-santé, complexes sportifs et activités touristiques.

« La réussite d’un quartier est son accompagnement économique » souligne Ariel Marouani, soulignant que ce nouveau quartier innovera également dans le pays en étant fourni entièrement au gaz naturel et construit aux normes et avec des matériaux respectueux de l’environnement ».

Tout pour attirer

Contrairement à d’autres projets urbains, les habitants de « Beer Sheva Touch’ » s’installeront dans un quartier « prêt à l’emploi » sur tous les plans : travail, éducation, services, commerces, voirie, infrastructures routières, transports publics etc.

Ce projet devrait être achevé d’ici deux ans et demi, mais les réservations d’appartements sont déjà en cours et à des prix abordables et devraient grimper en flèche au fur et à mesure que les travaux toucheront à leur fin. Il faut donc en profiter : avec une mise de départ de départ de 15% (180.000 shekels) et le reste dans deux ans et demi, cela reste très attractif.

« Beer Sheva Touch’ » et son environnement économique devraient également intéresser des nouveaux immigrants, et notamment de France, car ce nouveau quartier, avec toutes les infrastructures qui y seront basées, proposera de très nombreux emplois dans des domaines divers et particulièrement les professions libérales et scientifiques. Sur ce point, la mairie de Beer Sheva se dit prête à s’impliquer de manière particulièrement active pour faire venir des olim de France.

Le Néguev représente environ 60% de la superficie d’Israël et renferme d’immenses potentialités naturelles et humaines. Avec cet ambitieux projet, Beer Sheva en deviendra le cœur battant économique, comme l’imaginaient déjà les fondateurs de l’Etat d’Israël.

Pour plus de renseignements www.beershevatouch.com / 058-446-9947