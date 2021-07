L’équipe israélienne de mathématiques a obtenu un succès sans précédant aux olympiades de mathématiques 2021 (IMO) qui se sont déroulées pour la 62e fois consécutive. Ils étaient 619 jeunes venus de 107 pays à concourir, cette année par zoom. Les jeunes israéliens ont obtenu en tout six médailles, dont trois médailles d’or, deux médailles d’argent et une de bronze. Pour la première fois depuis 1979, Israël fait partie des dix pays les plus performants du monde avec une honorable 7e place.

Les épreuves se sont déroulées sur deux jours lors desquels les candidats ont dû résoudre des problèmes ardus en 4,5 heures à chaque fois sous forme de trois questions. L’équipe israélienne a été préparée à l’Institut Weitzmann.

Photo Merkaz Mad’anei HeAtid