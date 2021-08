Pour la première fois depuis 2013, trois universitaires israéliennes se retrouvent dans le « TOP 100 » des meilleurs établissements académiques dans le monde selon l’indice annuel établi par l’université Jiao Tong de Shanghai. L’Université hébraïque de Jérusalem est à la 90e place, l’Institut Weizmann occupe la 92e place et le Technion de Haïfa est en 94e position. L’Université de Tel-Aviv est classée entre les places 151-200, celles de Bar-Ilan et Ben Gourion entre les places 401-500 et celle de Haïfa dans les places 501-600.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90