La Chambre des représentants au Congrès américain a adopté une importante résolution qui condamne le BDS et appelle à une augmentation de l’aide financière militaire à Israël. Le texte a été adopté à une très large majorité de 398 voix contre 17 oppositions et 15 abstentions. Parmi les opposants, les deux représentantes musulmanes Ilhan Omar (Minesota) et Rashida Tlaib (Michigan).

Dans le texte il est notamment mentionné que la campagne du BDS nuit à toute possibilité de paix puisqu’il exige des concessions que d’une seule des parties en conflit.

Rashida Tlaib a dénoncé cette résolution qu’elle a qualifiée « d’inhumaine » (sic), « illégale » et « contraire à la liberté d’expression ».

L’Aipac a quant à lui salué ce vote « qui transmet un message puissant selon lequel la Chambre des représentants dénonce de la manière la plus claire toute discrimination de l’Etat d’Israël sur les plans économique, culturel ou politique ». L’Aipac note aussi avec satisfaction que le texte est passé avec une immense majorité de représentants républicains comme démocrates.

Le ministre israélien de la Sécurité intérieure et des Enjeux stratégiques Guilad Erdan a lui-aussi exprimé sa satisfaction: « Cette résolution de condamnation sans réserves du mouvement de boycott est un succès important contre ces organisations antisémites qui tentent de délégitimer l’existence de l’Etat d’Israël. Cela prouve également qu’à côté des voix extrémistes qui se font entendre depuis quelques temps dans le discours public américain, la coopération et le soutien bipartisan à Israël au Congrès existe bel et bien encore dans toute sa force ».

Le ministre a promis qu’Israël traduira sur le terrain contres les organisations liées au BDS ce que la résolution stipule.

Photo Amos Ben Gershon / GPO