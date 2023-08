Batsheva Nagari, 40 ans et mère de trois filles a été assassinée ce matin (lundi) sur la route 60 au sud de Hevron. Des terroristes ont ouvert le feu sur la voiture dans laquelle elle voyageait avec sa fille de 6 ans. Le chauffeur, qui les avait prises en stop, a été gravement blessé. Ses proches demandent de prier pour sa guérison: Arié Leib ben Ela.

La petite fille s’en est miraculeusement sortie sans blessures.

Les terroristes ont tiré plus de 20 balles et ont réussi à prendre la fuite. Ils ont profité du fait que la voiture des victimes ralentissait à l’approche d’un rond-point pour ouvrir le feu. Des soldats en poste non loin de là ont entendu les coups de feu mais n’ont pas pu voir ce qu’il se passait. D’importantes forces de sécurité ratissent la région à la recherche des terroristes.

Batsheva était institutrice en maternelle et vivait à Beth Hagay dans le Goush Etsion.

Un ami de la famille témoigne: ”Elle avait un grand coeur, elle n’était qu’amour et don de soi pour les enfants. C’est une perte immense”.

Saguit Arubach, l’amie de Batsheva a raconté en larmes: ”Nous devions nous rencontrer pour préparer la classe pour l’année prochaine. Elle m’a dit qu’elle était en route et je l’attendais. Quand j’ai entendu qu’il y avait eu un attentat, je l’ai appelée et j’ai appelé sa fille. Elles ne m’ont pas répondu. J’ai appelé son mari pour voir si tout allait bien, lui non plus n’a pas répondu. Au fond de moi, je savais que c’était elle, comme un poignard dans le coeur. Batsheva était une femme remplie d’une joie authentique. Son coeur était ouvert pour tout le monde, elle donnait sans cesse un amour infini. Elle croyait dans la Torah d’Israël et dans la terre d’Israël. Elle était toujours optimiste, elle n’a jamais fait de mal à personne. Elle est ganenette depuis 12 ans, très appréciée. Tous les enfants sont comme ses enfants. Elle était comme une soeur, j’ai du mal à réaliser”.

Le Président de l’Etat, Itshak Herzog a adressé ses condoléances à la famille: ”Cela déchire le coeur. Nous traversons des jours très difficiles pour le peuple d’Israël, alors que nos ennemis usent de tous les moyens pour nous frapper. Ils ne gagneront pas. Le peuple d’Israël a toujours su être uni, déterminé et responsable, soutenir Tsahal et les forces de sécurité – et elles seules – dans la lutte permanente et sans concessions face au terrorisme. Au nom de tout le peuple, j’adresse mes condoléances à la famille et aux proches de Batsheva et mes voeux de prompt rétablissement au blessé. J’exprime également mon soutien à nos frères et nos soeurs en Judée-Samarie dans ces heures difficiles ainsi qu’aux combattants de Tsahal et aux forces de sécurité”.