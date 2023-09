Le monde du sport israélien est en effervescence ces derniers jours. Mardi dernier, lors du derby de football qui opposait le Maccabi Tel Aviv à l’Hapoel Tel Aviv, de violents affrontements ont eu lieu entre les supporters de l’Hapoel et les policiers. Ces derniers avaient reçu l’ordre de procéder à des contrôles très stricts sur les supporters des Rouges, ce qui a entrainé des échauffourées.

Le club de supporters a alors appelé à boycotter le match: ”En raison de l’attitude débridée de la police et des nombreuses arrestations illégales de dizaines de supporters, nous appelons les supporters de l’Hapoel Tel Aviv à ne pas entrer dans le stade. Si vous êtes déjà entrés, sortez. Nous témoignons notre solidarité avec les supporters interpellés”.

D’après la police, 120 personnes ont été interpellées, 120 torches ont été saisies, 35 grenades fumigènes, 4 pistolets qui lancent des fusées éclairantes et deux bouteilles incendiaires. La police a également découvert une cache des ultras de l’Hapoel Tel Aviv, dans laquelle se trouvaient des barres de fer.

Les supporters ont posté sur les réseaux sociaux des images de bagarres avec les policiers, certains avec le T-shirt déchiré par les affrontements. Un supporter a dû recevoir des soins médicaux.

Deux policiers ont, par ailleurs, été blessés.

Les supporters du Maccabi Tel Aviv, à l’intérieur du stade, ont, eux, jeté des torches incendiaires dans le ciel.

Le ministre de la Culture et des Sports, Micky Zohar, a réagi à cet incident de mardi: ”Les événements de ce soir montrent que la violence ne paie pas. La police a déjà commencé à agir avant le match ce qui a évité de dures images pendant le derby. Nous nous sommes engagés auprès du public à faire un travail de fond et intensif pour endiguer le phénomène de la violence dans le sport et avec l’aide de Dieu, c’est ce que nous allons faire”.

Hier soir a eu lieu, un nouvel épisode lors du match de basketball entre Hapoel Tel Aviv et Maccabi Jérusalem. Les supporters de l’Hapoel ont été strictement contrôlés à l’entrée des tribunes, ils ont dû présenter leur carte d’identité afin de s’assurer qu’aucun supporter sous le coup d’un éloignement des stades n’était présent.

Cette politique de contrôle n’a pas plu aux joueurs de l’Hapoel et ils ont annoncé qu’ils refusaient de jouer en soutien avec leurs supporters.

Le club a écrit: ”Depuis ce matin, nous recevons des messages à travers lesquels nous comprenons que la police considère le match de ce soir comme une guerre dans laquelle tous les supporters, de 8 à 80 ans, femmes, enfants, sont considérés comme des délinquants potentiels. A la lumière de cette attitude vis-à-vis du public à l’entrée, nous avons décidé qu’il n’y avait aucune raison que nous jouions ce soir”.

Le Maccabi Jérusalem, qui a été déclaré vainqueur du match de manière automatique, après le forfait de son adversaire a tenu à manifester son soutien à l’Hapoel en publiant un message: ”Le basket appartient aux supporters”.

Le ministre Zohar a désapprouvé l’attitude du club de basket de Tel Aviv: ”Le message de l’Hapoel Tel Aviv n’est pas moins qu’un soutien à la violence. C’est vraiment dommage. L’attitude de la police face aux supporters n’est pas arrivée par hasard, les décisions ont été prises sur la base de renseignements qui montrent un risque pour la vie des personnes et au lieu de soutenir cette préservation de l’ordre, l’Hapoel Tel Aviv choisit d’avoir peur de ses supporters violents”.