Baroukh Marzel, l’une des figures emblématiques du parti Otsma Yehoudit a évoqué le transfert d’Ali Muhamad au club de Beitar Yeroushalaïm. L’arrivée d’Ali Muhamad, qui évolue dans l’équipe nationale du Niger, a provoqué de nombreuses interrogations sur l’accueil qui pourrait l’attendre dans les franges extrémistes et bruyantes des supporters du Beitar. De mère chrétienne et de père musulman, Ali Muhamad est musulman de confession.

Baroukh Marzel a voulu une fois pour toutes préciser les choses, son parti étant régulièrement étiqueté comme « raciste » et « anti-arabe »: « Je redis ce que j’avais déjà dit lors de l’acquisition d’un joueur tchétchène au Beitar et qui m’avait valu une grosse colère de la part des supporters de La Familia: je n’ai aucun problème à ce qu’un joueur non-juif, qu’il soit musulman ou chrétien joue dans un club juif. L’essentiel est qu’il joue bien! Mon problème n’est pas avec les musulmans ou avec les Arabes, il est avec les ennemis. Et en l’occurrence, Ali Muhamad, qui vient du Niger, ne semble pas être un ennemi. Alors, pas de problème…mais qu’il joue bien! ».

