L’hôpital Soroka de Beer Sheva a annoncé la mauvaise nouvelle : le sergent-chef Bar-El ‘Hadaria Shemoueli hy »d a succombé à ses blessures. Il avait été très gravement blessé à la tête il y a neuf jours par un terroriste armé d’un pistolet qui avait tiré sur lui à bout portant près du mur de séparation entre la bande de Gaza et Israël.

Bar-El faisait partie de l’unité spéciale antiterroriste des gardes-frontières (Yamass). Durant dix jours, la population s’était mobilisée pour prier pour sa guérison. Il n’était âgé que de 21 ans et laisse derrière lui ses parents, un frère et deux soeurs.

Les réactions sont très nombreuses dès l’annonce de sa mort, parmi elles :

Le Premier ministre Naftali Benett : « Bar-El est mort en assurant la sécurité de l’Etat d’Israël. Les mots ne suffisent pas pour consoler la famille suite à ce terrible deuil. Bar-El était un combattant durant sa vie et un combattant dans sa mort. Il a lutté jusqu’au dernier moment, alors que la population priait en sa faveur. J’adresse toute mon affection à sa famille qui a perdu ce qui lui était le plus cher… »

Le ministre de la Défense Benny Gantz : « Bar-El, l’un des meilleurs fils de notre Etat, est tombé pour la défense de la patrie et des habitants du sud. J’étais à son chevet il y a quelques jours à peine et j’ai prié de tout mon coeur afin qu’il se remette mais hélas, la terrible nouvelle est tombée. Au nom du ministère de la Défense j’adresse de tout mon coeur mes condoléances à sa famille… ».

Le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou : « C’est le coeur brisé que mon épouse et moi-même adressons nos sincères condoléances à la famille de Bar-El ‘Hadaria Shemoueli, combattant dans l’unité antiterroriste des gardes-frontières, tombé pour la défense du pays. Ensemble avec la population du pays, nous avons prié pour sa guérison, nous avons espéré un miracle mais malheureusement c’est le pire qui s’est produit… »

Le commandant de la police, Yaakov Shabbtaï : « Bar-El a été combattant durant deux ans, cinq mois et neuf jours. Durant deux ans et cinq mois, il a combattu le terrorisme et la criminalité, et durant neuf jours il a lutté pour sa survie. Bar-El a été une homme courageux avec des capacités de commandement et de leadership impressionnantes. Il a risqué sa vie à plusieurs reprises pour défendre son pays (…) Tout le monde le voulait à ses côtés. Bar-El voulait toujours être au front et avait choisi l’unité des ‘Mistaravim’ des gardes-frontières par esprit de dévouement et par amour pour le pays. Nous allons continuer à enseigner les valeurs qu’il portait aux prochaines générations de combattants de policiers et de combattants qui les appliqueront dans le cadre du combat déterminé et sans concessions de la police contre le terrorisme et la criminalité ».

