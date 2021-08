Un garde-frontières israélien appartenant à une unité spéciale a été très gravement blessé samedi par un terroriste armé d’un pistolet près de la clôture de sécurité. Il se trouve dans un état critique. A l’appel du Hamas, plusieurs centaines d’habitants de la bande de Gaza s’étaient rassemblés samedi près de la clôture de sécurité au niveau du terminal de Karni. Ils ont lancé des pierres et des bouteilles incendiaires en direction des soldats qui se trouvaient de l’autre côté. Ces derniers ont réagi avec des moyens de dispersions de manifestations. Plusieurs émeutiers ont été blessés. Par ailleurs, plusieurs terroristes ont réussi à franchir la clôture et ont tenté de voler l’arme d’un soldat qui s’est vaillamment battu et a réussi à les en empêcher.

Vidéo montrant le tir du terroriste

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90