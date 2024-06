Tsahal poursuit son action sur les deux principaux fronts: au sud et au nord.

Front sud

Les forces de la 99ème Division poursuivent les combats au centre de la bande de Gaza. Les forces ont attaqué et éliminé plusieurs terroristes armés et détruit les infrastructures terroristes dans la région. Lors d’une de ces attaques, les combattants “Alexandroni” de Tsahal ont identifié plusieurs terroristes armés dans la zone, les avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué les terroristes et les ont éliminés.

Lors d’une autre attaque, l’aviation israélienne sous la direction a attaqué un site de lancement de roquettes dans la zone du couloir à partir duquel les terroristes ont attaqué les forces israéliennes.

Les forces de la Division 162 continuent les combats à Rafah. Ces dernières heures, les combattants ont détruit des infrastructures terroristes dans la région et éliminé un certain nombre de terroristes armés lors d’affrontements directs.

Front nord

Hier soir (samedi), des avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué une structure militaire de l’organisation terroriste du Hezbollah dans la région de Kfar Kila et un autre poste d’observation dans la région. En outre, un groupe terroriste du Hezbollah identifié dans la région d’A-Taiba a été attaquée par les forces de l’unité 869.

Suite à une alerte dans le nord du pays ce matin, un drone a pénétré l’espace aérien israélien et est tombé dans la région de Beit Hillel, il n’y a pas eu de victimes.