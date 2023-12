« Nous voyons des terroristes se rendre, c’est un signe de la désintégration de leur système. Cela nous montre également que nous devons augmenter la pression », a déclaré hier Herzi Halévy, le Chef d’Etat-major.

Et les images de terroristes se rendant par dizaines se multiplient depuis la Bande de Gaza. Les réseaux sociaux arabes parlent de ”vagues d’arrestations israéliennes” reconnaissant le caractère inédit de ce qui est en train de se passer dans la Bande de Gaza.

Les terroristes arrêtés ou qui se rendent déposent les armes. Dans ce film, l’armée israélienne donne la consigne aux terroristes qui disposent de kalachnikov de venir les poser les mains en l’air. Rappelons qu’une grande partie de ces mêmes terroristes, dont les images, les mains en l’air, en caleçon, peuvent être commentées à l’étranger comme humilitantes, sont ceux qui ont massacré, décapité, violé et brûlé vifs des Israéliens le 7 octobre.

Doron Kadosh, le correspondant militaire de Galei Tsahal explique: ”Les terroristes qui se sont rendus ces derniers jours ont raconté lors de leur interrogatoire qu’ils avaient perdu tout contact avec la direction du Hamas et que c’est la raison pour laquelle ils ont déposé les armes. Ils ne savaient plus ce qu’ils devaient faire et donc ils se sont rendus”.

Cette vague de reddition est le résultat direct de l’avancée des forces de Tsahal dans la Bande de Gaza et en particulier à Khan Younès où les combats s’intensifient. En effet, les terroristes se rendent dans le nord à Jabaliya mais aussi dans le sud à Khan Younès.

Selon les responsables sécuritaires israéliens, ce phénomène prouve que les dirigeants du Hamas à Khan Younès placent leur survie personnelle avant la poursuite du commandement des opérations contre Israël.

Tsahal a annoncé avoir attaqué 250 cibles ces dernières 24 heures dans la Bande de Gaza. ”Ces dernières heures, les combattants ont repéré et éliminé une quantité importante d’armes, ont pris d’assaut des sites militaires, ont détruit des entrées de tunnels et éliminé des groupes de terroristes avant même qu’ils n’aient pu attaquer nos forces”, a déclaré le porte-parole de Tsahal.

Entre autres, l’aviation israélienne guidée par les forces au sol, a attaqué cette nuit (samedi à dimanche) au coeur de Khan Younès, détruisant des infrastructures militaires où se trouvaient des terroristes et des entrées de tunnels.

A Jabaliya, les fantassins ont pris le contrôle d’un poste de commandement du Hamas dans lequel ils ont trouvé de nombreuses armes dont des kalachnikov, des grenades, des lance-missiles anti-chars, des munitions et de l’équipement militaire.