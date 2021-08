Le Hamas avait « promis » aux Egyptiens que la « grande marche » de mercredi serait pacifique. Plus d’un millier de « Palestiniens » se sont rassemblés dans le sud de la bande de Gaza, près de la clôture de sécurité et ont tenté de s’y approcher. Ils ont brûlé des centaines de pneus et on jeté pierres et bouteilles incendiaires comme « prélude » à cette marche à laquelle le Hamas espère voir un million de participants. Les soldats on réagi avec des moyens de dispersion de manifestations.

Photo Hassan Jedi / Flash 90