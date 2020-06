Premier test sérieux pour le nouveau ministre de la Défense : une grappe de ballons piégés a été localisée près du moshav Tidhar, qui jouxte Netivot. Les artificiers de la police sont arrivés sur place et ont neutralisé l’engin.

Le Hamas a annoncé que le « Comité des Marches du retour » réunira lundi pour envisager la reprise en nombre des lâchers de ballons piégés, celle des provocations le long de la clôture de sécurité ainsi que des activités des « unités nocturnes » qui viennent provoquer les soldats de Tsahal. « Il s’agit d’actes de résistance tout à fait légitimes », affirment conjointement le Hamas et le Jihad Islamique.

La détermination des organisations terroristes ne pourra être contrée que par une détermination encore plus forte de Tsahal, qui est désormais dans les mains de Benny Gantz. La logique et la psychologie voudraient qu’Israël réagisse de manière très ferme dès la moindre provocation, mais nous avons été hélas habitués depuis longtemps à des réactions pondérées de Tsahal, toujours dans le but de « ne pas envenimer la situation ».

Une attitude que les organisations terroristes savent interpréter à merveille.

Photo porte-parole police