La Knesset a voté hier une loi qui va entrainer une baisse du prix du lait au cours du deuxième trimestre de 2023.

Par un accord entre les ministères des Finances et de l’Agriculture et le conseil du lait, le prix du lait acheté aux producteurs par les laiteries diminuera d’environ 15 agorot le litre. La loi sera en vigueur jusqu’à la fin 2025.

En septembre dernier, le prix du lait avait augmenté de 4.9% et il aurait dû subir une nouvelle augmentation en ce début 2023. L’accord auquel est parvenu le gouvernement a permis de renverser cette tendance.

Cette diminution du prix du lait à l’achat par les laiteries devraient avoir des répercussions sur le prix à la consommation non seulement sur le lait lui-même mais aussi sur tous les produits fabriqués à partir de cette matière première.

Cette bonne nouvelle intervient alors qu’un nouvel importateur vient d’annoncer qu’il allait augmenter ses prix de près de 6%. Il s’agit de la société Leiman Schlussel qui importe toute une gamme de produits comme ceux des marques Loacker, Mentos, Schneiders, Nature Valley, Pillsbury, Toffifee, Yogueta, Merci, Hotpop, Kliyat Gat, Werthers Original, Pam.

Pour le moment, la date d’augmentation des prix n’a pas été fixée mais les chaines de distribution ont déjà été prévenues qu’elle doit se produire dans les prochains temps.

La société Leiman Schlussel rappelle qu’elle n’a pas actualisé ses prix depuis de nombreuses années et précise qu’elle ne peut plus assumer l’augmentation des frais liée à l’inflation et à la hausse de l’Euro et du Dollar.