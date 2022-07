Vendredi le bureau national des statistiques a publié l’indice mensuel des prix en Israël et la hausse des prix se poursuit.

Une bonne nouvelle néanmoins: le prix des fruits et légumes a baissé de 8.5% et celui de l’habillement de 3.4%. La baisse dans cette branche de l’alimentation se fait généralement ressentir à cette période de l’année et est liée à la saison. Néanmoins, il convient de constater qu’elle est plus importante que traditionnellement. Cette baisse intervient dans le contexte de la réforme de l’agriculture portée par les ministres Liberman et Forer (Israël Beitenou) qui vise à diminuer les quotas à l’importation afin d’ouvrir le marché. Cette réforme a été adoptée définitivement la semaine dernière.

D’après les chiffres du mois de juin 2022, le prix des fruits a baissé de 18.6% et celui des légumes de 4.9%.

En revanche, les autres chiffres confirment la tendance à l’augmentation du coût de la vie. Sur les douze derniers mois l’indice des prix a augmenté de 4.4%. Au mois de juin 2022, les prix ont augmenté de 2.4% dans les transports, de 0.7% dans le logement ainsi que dans la culture et les loisirs et de 0.6% dans le domaine de la santé.