D’après la Banque d’Israël, au mois d’août la baisse du nombre de crédits immobiliers contractés se poursuit. Entre juillet et août, ce chiffre a diminué de 5%, ce qui correspond à une baisse de 30% depuis le mois de mars 2022 où un nombre record d’emprunts immobiliers avait été constaté.

Cette tendance à la baisse qui se confirme pour le troisième mois consécutif est lié à l’augmentation du taux d’intérêt par la banque d’Israël, qui a entrainé une majoration de plus de 1000 shekels par mois sur les remboursements mensuels moyens. Rappelons que l’augmentation du taux d’intérêt a été décrété afin de lutter contre l’inflation galopante et face aux prix exceptionnellement élevés de l’immobilier. La Banque d’Israël joue ainsi sur le levier de la demande dans le but de diminuer la pression sur l’offre qui est insuffisante.

D’après une étude de l’université de Tel Aviv, l’apport personnel moyen demandé désormais pour un appartement standard de 4 pièces en Israël est de 1.233 millions de shekels.

Ce jeudi, le bureau central des statistiques doit publier l’indice des prix de l’immobilier: verra-t-on la répercussion de la baisse du nombre de prêts contractés qui se poursuit depuis trois mois d’affilée?