En Israël, on constate une légère diminution des mélanomes malins de la peau (cancer de la peau) et un plus grand nombre de jeunes qui guérissent de la maladie.

Selon le rapport du Registre national du cancer et du Centre national de contrôle des maladies du ministère de la Santé, en 2021, 988 nouveaux patients ont été diagnostiqués en Israël avec un mélanome malin de la peau, et 642 avec une tumeur localisée (1 630). 210 personnes sont décédées, la plupart âgées de plus de 75 ans. En 2020, 1 675 nouveaux patients ont été diagnostiqués en Israël et 192 sont décédés.

En 2021, le mélanome de la peau représentait 4,8 % de tous les cas de cancer invasif chez les hommes juifs et autres, et 0,4 % chez les Arabes. Alors qu’il est de 3,7% chez les femmes juives et autres et de 1% chez les femmes arabes. Fin 2021, la majorité absolue (92,4 %) des patients avaient reçu un diagnostic de tumeur à un stade précoce, 44,1 % d’une tumeur à un stade localisé et 48,3 % d’une tumeur localement invasive.

La diminution des cas de cancers de la peau est notamment liée au succès de la prévention.