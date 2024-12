Le rapport TIMSS (tendances dans l’étude des mathématiques et des sciences) sur les résultats des élèves de 4e dans le monde entre 2019 et 2023 montre une baisse du niveau des élèves israéliens.

L’étude porte sur les compétences des élèves entre 2019 – avant la crise du Corona – et 2023 dans 44 pays à travers le monde. Ont participé à cette étude 300000 élèves répartis dans 9000 écoles au total.

En Israël 5200 élèves de 195 collèges différents ont été évalués. Les écoles orthodoxes et celles de Jérusalem Est ne font pas partie de l’étude.

D’après les résultats de cette étude, les élèves israéliens de 4e ont perdu 32 points en moyenne sur leur note d’évaluation entre 2019 et 2023. Ainsi en mathématiques, en 2019, selon le rapport TIMSS, il avaient 519 points. En 2023, ils n’en ont plus que 487.

En sciences, ils sont passés de 513 points à 481 points.

La proportion d’élèves qui ont des difficultés dans les deux matières est aussi en augmentation.

Comparativement aux autres pays figurant dans l’étude, Israël se situe légèrement au-dessus de la moyenne en mathématiques et se trouve à la 23e place du classement sur 44. La France, elle, est juste à la moyenne. En sciences Israël est 25e.

Notons que la période que recouvre l’étude correspond aux années de la crise du Corona. C’est peut-être ce qui explique la baisse générale constatée dans tous les pays du niveau des élèves. En effet, la moyenne globale en mathématiques a baissé de 11 points et de 12 points en sciences dans le monde.

Le ministère israélien de l’Education a réagi à ces résultats et a annoncé la mise en place d’un projet global d’adaptation des programmes de mathématiques aux standards internationaux et d’augmentation du nombre d’heures de mathématiques au collège. Ces changements seront accompagnés par le développement et l’utilisation d’outils technologiques pour améliorer l’enseignement de ces matières.

Yoav Kisch, le ministre de l’Education, a déclaré: ”Investir dans la prochaine génération est la meilleure garantie pour renforcer la résilience nationale. Dès la fin de la guerre, nous demanderons une rallonge budgétaire d’un milliard de shekels pour le système scolaire afin de relever les nouveaux défis”.