Sur fond de guerre et d’annulations des vols de beaucoup de compagnies aériennes, la branche du tourisme a été fortement touchée en 2024.

Pendant cette année, 1.9 million de touristes étrangers ont logé dans les hôtels israéliens soit une baisse de 76% par rapport à 2023 et de 85% par rapport à 2019 avant la crise sanitaire du Corona.

Les touristes israéliens en revanche ont été plus nombreux avec une augmentation de 12% par rapport à 2023 et de 51% par rapport à 2019. Ces données sont liées en grande partie à l’occupation des hôtels par les familles déplacées du nord et du sud d’Israël qui ont été contraintes de loger dans des hôtels pendant plusieurs mois.

Au total, si l’on prend en compte les touristes étrangers et israéliens confondus, le nombre de chambres d’hôtel réservées en 2024 est en baisse de 14% par rapport à 2023.

Le taux d’occupation des hôtels à Jérusalem en 2024 était de 42% contre 60% en 2023, à Nazareth de 26% contre 53%, à Tel Aviv de 53% contre 62%.

C’est à Eilat que le taux d’occupation a été le plus élevé et a même augmenté par rapport à 2023 avec un taux de 77% en 2024 contre 74% en 2023.