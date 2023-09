Le ministère des Finances a publié les chiffres des investissements étrangers pour le premier trimestre 2023. Ils s’élèvent à 2.6 milliards de dollars contre 8.6 milliards au dernier trimestre 2022. Il convient de souligner que cette baisse avait été entamée en 2022, année pendant laquelle le total des investissements étrangers se sont élevés à 29320 milliards de dollars contre 46967 milliards de dollars en 2021.

Les données montrent également que le montant moyen des ”exit” au cours de ce trimestre a chuté et s’élève à environ 56 millions de dollars par transaction au premier trimestre 2023 contre 307 millions en 2022. « Une partie de la baisse peut être attribuée à la baisse de la valeur des entreprises technologiques, nombreuses aux États-Unis. Une autre raison de cette tendance est le fait que de plus en plus d’entreprises ont levé des capitaux à un montant inférieur aux levées précédentes”, selon le ministère des Finances.

En outre, les données montrent également que la valeur totale des transactions « greenfield » (qui incluent la création d’une nouvelle activité dans le pays et pas seulement l’achat d’une entreprise existante) a également diminué de plus de 50 % par rapport à 2022 (même si le nombre de transactions est en réalité resté similaire aux années passées), et était d’environ 180 millions de dollars au premier trimestre. Le Trésor attribue la forte baisse du total des transactions à « l’incertitude locale et mondiale qui a entraîné une diminution du volume des transactions d’investissements étrangers ».

D’après les données publiées, 72% des investissements étrangers sont américains, 8% britanniques puis arrivent l’Allemagne, la Suisse, la France, le Japon et le Canada.

Notons que d’après le rapport de l’OCDE, la baisse des investissements étrangers est réelle dans tous les pays, y compris les Etats-Unis et la Chine.

Dans ce contexte, le groupe Shlomo a annoncé aujourd’hui (mercredi) avoir signé un accord pour céder environ 15% du capital des activités automobiles et de crédit du groupe au fonds d’investissement américain Affinity Partners de Jared Kushner, le gendre de l’ancien président américain Donald Trump, pour un investissement total de 570 millions de shekels.