L’indice des prix à la consommation à baissé de 0.3% faisant ainsi passer l’inflation sur toute l’année 2024 à 3.4%, un chiffre inférieur aux prévisions et malgré la guerre.

Des baisses de prix notables ont été enregistrées en décembre, entre autres, dans les secteurs des légumes et fruits frais (5,6 %), de la culture et des loisirs (2 %), et des chaussures et des transports (0,8 % chacun).

En revanche, des hausses de prix notables ont été enregistrées dans les catégories de l’habillement (1,9%), de la santé (0,4%), du logement (0,3%) et de l’alimentation (0,2%).

Le prix de l’immobilier a augmenté de 0.6% entre septembre-octobre 2024 et octobre-novembre 2024.

Une comparaison annuelle des prix des transactions immobilières effectuées en octobre – novembre 2024 par rapport aux prix des transactions effectuées en octobre – novembre 2023 montre que l’indice annuel des prix des logements a augmenté de 7,8 %. Dans la répartition par secteur, des augmentations de prix ont été constatées dans les secteurs suivants : Haïfa (+11,7 %), Nord (+10,2 %), Tel Aviv (+8,8 %), Centre (+7,9 %), Sud (+5,2 %) et Jérusalem (+0,6 %). L’indice annuel des prix des logements neufs a augmenté de 4,2 %.