Les transactions immobilières accusent une baisse importante. Au mois d’août 2022, une baisse de 41% a été constatée par rapport au même mois en 2021.

Cette diminution se ressent déjà depuis le mois de mars 2022 et s’explique d’une part par la flambée des prix de l’immobilier et d’autre part par la hausse du taux d’intérêt par la Banque d’Israël qui a rendu les prêts immobiliers plus chers.

Ainsi, le nombre d’appartements achetés à titre d’investissement, a chuté de 52.4% en août 2022 par rapport à août 2021. Il s’agit de la baisse la plus importante depuis que la taxe sur les achats d’investissement a été augmentée en novembre 2021.

Tel Aviv reste la ville où les investisseurs achètent le plus mais là aussi, ils ont été moins nombreux cette année: -32% par rapport au mois d’août 2021.

Le nombre de primo-acquéreurs a baissé de 35% par rapport à août 2021. A Tel Aviv cette baisse est même de 47% contre 33% à Jérusalem.

Concernant les appartements neufs, là aussi on constate une baisse importante du nombre d’achats: -44% contre -39% pour les appartements de seconde main.

Des chiffres qui témoignent donc d’une baisse de la demande. Sera-t-elle suivie par une baisse des prix sur le marché? Pour l’heure, ceux-ci continuent à s’envoler.